СБУ предъявила обвинение жене Виктора Медведчука

Служба безопасности Украины провела в Киеве 11 обысков в компаниях, которые связаны с женой украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука Оксаной Марченко, и предъявила ей обвинение. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Фото: ТАСС ТАСС

По данным издания, также обыски прошли в домах у директоров и совладельцев этих компаний.

При этом Оксане Марченко и руководителю аффилированной фирмы в Крыму было объявлено о подозрении по статье 110-2 (Финансирование действий, нарушающих территориальную целостность или направленных на насильственную смену конституционного порядка) УК Украины, со ссылкой на Telegram-канал СБУ пишет ТАСС.

По версии спецслужбы, была ликвидирована схема «подпольного финансирования российских (…) группировок со стороны граждан Украины», к организации которой «причастна Оксана Марченко».

Именно ее в СБУ считают конечным бенефициаром сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили «миллионные суммы на счета Росгвардии и МВД РФ» в Крыму. Обвиняемым грозит наказание до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

12 апреля 2022 года стало известно об аресте Виктора Медведчука. Президент Украины Владимир Зеленский предложил обменять политика на военнопленных солдат ВСУ «по правилам военного времени». В свою очередь супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам британских наемников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, взятых в плен в Мариуполе. Она предложила им попросить премьер-министра Великобритании повлиять на киевский режим с целью обмена наемников на ее мужа.

Позднее СБУ сообщила, что Виктор Медведчук дал показания против бывшего президента Украины Петра Порошенко, заявив в ходе допросов, что тот был инициатором незаконной приватизации нефтепровода и торговли углем с республиками Донбасса.