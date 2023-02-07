Лукашенко предсказал появление новых валютных союзов

В ближайшее время в мире могут появиться новые мощные валютные союзы с новой резервной валютой, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил на совещании о проекте закона «Об изменении законов по вопросам банковской деятельности», его слова передает белорусское агентство БелТА.

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Глава республики заявил, что сейчас создается новая система взаиморасчетов, в том числе в международной торговле. «Словом, определенные изменения назрели», — сказал он.

Президент также добавил, что недоволен работой правительства и белорусских банков по проведению внешнеторговых операций, описав ситуацию с прохождением платежей словами «просто отвратительно работаем». При этом Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия является «чуть ли не единственной страной в мире», которая гарантирует населению полный возврат вкладов независимо от величины и валюты в случае экономической несостоятельности банка.