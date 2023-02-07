Президент Эстонии снял с должности посла республики в России

Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла республики в России Маргуса Лайдре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское гостелерадио ERR.

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Отмечается, что соответствующий указ подписан в понедельник, 6 февраля.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Лайдре рано утром во вторник, 7 февраля, покинул свою резиденцию в Москве.

Напомним, что в понедельник, 23 января, МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию страны до 7 февраля, ему заявлен решительный протест. В ведомстве объяснили это решение с требованием Таллина радикально сократить состав российского посольства с 1 февраля.