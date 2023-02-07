Президент Эстонии снял с должности посла республики в России

Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла республики в России Маргуса Лайдре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское гостелерадио ERR.
Отмечается, что соответствующий указ подписан в понедельник, 6 февраля.
Ранее ряд СМИ сообщили, что Лайдре рано утром во вторник, 7 февраля, покинул свою резиденцию в Москве.
Напомним, что в понедельник, 23 января, МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию страны до 7 февраля, ему заявлен решительный протест. В ведомстве объяснили это решение с требованием Таллина радикально сократить состав российского посольства с 1 февраля.
После этого в МИД балтийской страны заявили, что российскому послу в Таллине Владимиру Липаеву необходимо покинуть страну одновременно с отъездом Лайдре из Москвы. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркивал, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Эстония «не отступит». Позднее Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизила уровень дипломатических отношений с Россией.