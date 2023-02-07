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33 минуты назад

Президент Эстонии снял с должности посла республики в России

Никита Бородкин

Президент Эстонии Алар Карис отозвал с должности посла республики в России Маргуса Лайдре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эстонское гостелерадио ERR.

Президент Эстонии снял с должности посла республики в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что соответствующий указ подписан в понедельник, 6 февраля.

Ранее ряд СМИ сообщили, что Лайдре рано утром во вторник, 7 февраля, покинул свою резиденцию в Москве.

Напомним, что в понедельник, 23 января, МИД РФ сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией до уровня временного поверенного в делах. Эстонскому послу Маргусу Лайдре предписано покинуть территорию страны до 7 февраля, ему заявлен решительный протест. В ведомстве объяснили это решение с требованием Таллина радикально сократить состав российского посольства с 1 февраля.

После этого в МИД балтийской страны заявили, что российскому послу в Таллине Владимиру Липаеву необходимо покинуть страну одновременно с отъездом Лайдре из Москвы. Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркивал, что отношения сторон базируются на «принципе паритета», от которого Эстония «не отступит». Позднее Латвия в знак солидарности с Эстонией также понизила уровень дипломатических отношений с Россией.

В мире,Маргус Лайдре,Владимир Липаев,Алар Карис,МИД России,
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