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55 минут назад

Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии

Деловая газета "Взгляд"

Депутат Верховной рады Украины и избранница экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Елизавета Ясько оскорбила флаг Грузии, назвав его «кровавым», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».

Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».

Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.

По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».

Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».

Он напомнил, что Ясько «не видела крови» на грузинских государственных символах, когда мать Саакашвили переоформила на нее киевскую квартиру бывшего президента Грузии.

В мире,Елизавета Ясько,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,
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