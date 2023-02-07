Депутат Рады Ясько оскорбила флаг Грузии

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Как сообщает imedinews.ge, Ясько заявила, что «сейчас этот флаг кажется ей кровавым, покрытым кровью».

Ясько отмечает, что «раньше этого не замечала».

Так она прокомментировала принятое накануне решение Тбилгорсуда не отпускать из-под стражи осужденного на шесть лет бывшего главу Грузии, который жалуется на плохое состояние здоровья.

По словам депутата Верховной рады Украины, «Грузия отняла у нее близкого человека – Михаила Саакашвили».

Известный грузинский аналитик Гиа Абашидзе, комментируя в соцсетях заявление Ясько, сказал, что «это уже дно».