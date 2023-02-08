В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
11 минут назад

Столтенберг считает, что украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии"

ТАССиещё 3

НАТО полагает, что конфликт на Украине может "повториться в Азии", поскольку Китай быстро наращивает свои вооруженные силы и изучает уроки украинского конфликта, "угрожая Тайваню". Об этом заявил в среду генсек организации Йенс Столтенберг на пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Вашингтоне.

Столтенберг: украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Китай внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню", - сказал он.

В мире,Планы НАТО,Йенс Столтенберг,НАТО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители