Столтенберг: украинский конфликт может "завтра повториться и в Азии"

"Китай внимательно следит за уроками [конфликта на Украине], и это влияет на его решения. То, что происходит сегодня в Европе, может произойти завтра в Азии. Китай значительно усиливает свои вооруженные силы, включая ядерные возможности, без всякой транспарентности. Он пытается установить контроль над Южно-Китайским морем и угрожает Тайваню", - сказал он.