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37 минут назад

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы

Lenta.ru

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы, заявил замглавы узбекского министерства иностранных дел (МИД) Бахромжон Алоев, его слова приводит РИА Новости.

Киргизия и Узбекистан начали переговоры по демаркации границы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Наши рабочие группы начали работы по демаркации государственной границы», — сказал Алоев в ходе выступления на круглом столе, посвященном перспективам стратегического партнерства Узбекистана и Киргизии.

Он рассказал, что первая встреча групп уже прошла, вторую намереваются провести в самое ближайшее время. Более того, на весь 2023 год составлен график таких переговоров.

В конце января текущего года власти Киргизии и Узбекистана завершили процесс делимитации границ между странами, лидеры государств Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обменялись ратификационными грамотами.

В мире,Садыр Жапаров,Шавкат Мирзиеев,
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