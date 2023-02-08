Швейцария готова выступить посредником в конфликте на Украине

Постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль на заседании Совета Безопасности ООН, что ее страна готова предложить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, если противоборствующие стороны изъявят такое желание. Об этом сообщает ТАСС.

«Если стороны того пожелают, Швейцария готова оказать добрые услуги и поддержать деэскалацию», — сказала она.

Она отметила важность продвижения «к мирным решениям, справедливым и прочным». По ее словам, чтобы добиться этого нужно опираться на международное право и дипломатические усилия.