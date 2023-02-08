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21 минуту назад

Швейцария готова выступить посредником в конфликте на Украине

Газета.Ruиещё 1

Постоянный представитель Швейцарии при ООН Паскаль Кристин Берисвиль на заседании Совета Безопасности ООН, что ее страна готова предложить посреднические услуги по урегулированию конфликта на Украине, если противоборствующие стороны изъявят такое желание. Об этом сообщает ТАСС.

Швейцария готова выступить посредником в конфликте на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если стороны того пожелают, Швейцария готова оказать добрые услуги и поддержать деэскалацию», — сказала она.

Она отметила важность продвижения «к мирным решениям, справедливым и прочным». По ее словам, чтобы добиться этого нужно опираться на международное право и дипломатические усилия.

Ранее агентство Reuters писало, что власти Швейцарии близки к тому, чтобы отказаться от нейтрального статуса в вопросах поставок оружия Украине.По данным агентства, после того как страна отклонила запросы Германии и Дании, на нее оказывают давление союзники по Евросоюзу, желая, чтобы власти ослабили запрет на реэкспорт оружия.

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