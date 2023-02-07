Стали известны возможные сроки визита Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден может посетить Польшу в феврале. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

Телеканал подчеркивает, что решение неокончательное и планы могут измениться. Вероятно, поездка состоится в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине.

Напомним, что в конце января Байден подтверждал, что намерен посетить Польшу, но не уточнял, когда состоится визит. В Белом доме же заявляли, что у администрации сейчас нет планов насчет поездки главы государства в Европу в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.