Стали известны возможные сроки визита Байдена в Польшу
Президент США Джо Байден может посетить Польшу в феврале. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
Телеканал подчеркивает, что решение неокончательное и планы могут измениться. Вероятно, поездка состоится в связи с годовщиной начала специальной военной операции на Украине.
Напомним, что в конце января Байден подтверждал, что намерен посетить Польшу, но не уточнял, когда состоится визит. В Белом доме же заявляли, что у администрации сейчас нет планов насчет поездки главы государства в Европу в связи с годовщиной ввода войск РФ на Украину.
Польские СМИ ранее сообщали, что американский лидер встретится не только с президентом Польши Анджеем Дудой, но и с украинским коллегой Владимиром Зеленским.