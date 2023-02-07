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27 минут назад

В Сирии во время землетрясения из тюрьмы сбежали 20 членов ИГ

News.ru

Во время землетрясения в Сирии из тюрьмы, где содержатся преимущественно заключенные, причастные к «Исламскому государству» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), совершили побег не менее 20 человек, сообщает AFP со ссылкой на источник. Он пояснил, что заключенные воспользовались ситуацией и устроили бунт.

Инцидент произошел в тюрьме, расположенной в городе Раджо, рядом с турецкой границей. В ней содержатся около двух тысяч человек, из которых 1,3 тысячи считаются причастными к деятельности ИГ.

После того, как произошло землетрясение, Раджо пострадал, и заключенные начали бунтовать и взяли под контроль некоторые части тюрьмы. Около 20 заключенных, которые, как полагают, являются боевиками ИГ, сбежали, — сказал собеседник агентства.

Базирующийся в Великобритании Сирийский наблюдательный центр по правам человека сообщил, что факт побега заключенных подтвердить не может, но отметил, что бунт в тюрьме действительно имел место.

Мощное землетрясение в Сирии произошло накануне. По последним данным погибли 538 человек, в числе которых сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса Насуб Арнус. Количество пострадавших составляет 1353 человека. В Минздраве Сирии отметили, что эти данные не являются окончательными.

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