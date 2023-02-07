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31 минуту назад

В США призвали Китай побудить Россию завершить спецоперацию

Lenta.ru

Сенатор США Роб Портман призвал Китай побудить Россию завершить спецоперацию ради примирения с Вашингтоном на фоне ситуации с аэростатом. Его слова приводит РИА Новости.

Американский сенатор обратился к КНР с призывом по поводу спецоперации
Фото: ТАССТАСС

Конгрессмен отметил, что такой шаг продемонстрирует заинтересованность Пекина в урегулировании инцидента.

«Мое мнение состоит в том, что, если Китай хочет протянуть оливковую ветвь, то самым простым решением для них, которое попросту изменит динамику, будет сказать России, чтобы та остановилась. Это было бы так логично», — считает Портман.

Он подчеркнул, что Вашингтон не требует от Пекина поставлять оружие Украине или любым другим способом «занимать ее сторону» в конфликте. Обратиться к Москве с призывом остановить спецоперацию — это все, о чем просят США, пояснил сенатор. Портман добавил, что если бы Пекин выполнил бы просьбу, то это немедленно выправило бы отношения как с американским правительством, так и с народом страны.

3 февраля сообщалось о появлении китайского разведывательного воздушного шара над северной частью Штатов. Ситуацию прокомментировал МИД Китая, выразив сожаления, что шар «из-за обстоятельств непреодолимой силы ошибочно» оказался над территорией США.

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В мире,Роб Портман,
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