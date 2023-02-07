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25 минут назад

В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение

Деловая газета "Взгляд"

В северо-западной части американского штата Нью-Йорк зафиксировано землетрясение, оно стало сильнейшим за последние 40 лет наблюдения.

В штате Нью-Йорк произошло самое сильное за 40 лет землетрясение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Землетрясение зарегистрировали в округе Эри, передает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Очаг подземных толчков залегал на глубине в 3 км, эпицентр находился в 2 км к востоку от города Уэст-Сенек. Сейсмологи указали, что землетрясение было ощутимо даже у Ниагарского водопада.

Данных о пострадавших и о разрушениях не приводится.

Напомним, в результате землетрясения магнитудой 7,7 в Турции погибли более 2,3 тыс. человек, в Сирии – 656 человек.

Также землетрясение зафиксировали на острове Тайвань.

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