Сейсмолог оценил шансы предсказать землетрясение в Турции

Директор института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин оценил шансы предсказать землетрясение в Турции. Его слова передает РИА Новости.
По словам сейсмолога, предсказать землетрясение в Турции накануне было невозможно.
«Это никто не может», — добавил он.
При этом институт РАН делал прогноз, согласно которому в ближайшие пять лет на территории, превышающей по размерам Турцию, ожидалось землетрясение магнитудой 8. «Какие-то превентивные меры по этому прогнозу принимать не имело смысла, потому что при прогнозе на такой территории и такой период времени они экономически нецелесообразны», — подытожил он.