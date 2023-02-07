Сейсмолог оценил шансы предсказать землетрясение в Турции

При этом институт РАН делал прогноз, согласно которому в ближайшие пять лет на территории, превышающей по размерам Турцию, ожидалось землетрясение магнитудой 8. «Какие-то превентивные меры по этому прогнозу принимать не имело смысла, потому что при прогнозе на такой территории и такой период времени они экономически нецелесообразны», — подытожил он.