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9 минут назад

США получили «много данных» о разведывательном потенциале Китая

Елена Прошина

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в распоряжение Вашингтона попало «много данных» о разведывательном потенциале Китая. Об этом сообщает ТАСС.

США получили «много данных» о разведывательном потенциале Китая
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Он уточнил, что данные были получены с помощью отслеживания перемещений китайского аэростата. По мнению Салливана, на полное изучение этих данных, а также на сбор всех обломков аэростата, уйдёт некоторое время. Однако уже сейчас, США получили «много данных» о разведывательном потенциале КНР, а также методах ведения шпионажа с помощью аэростата.

«Мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», – заявил он.

Салливан также добавил, что Белый дом уже связался с ключевыми представителями предыдущей администрации и готов провести для них брифинги по поводу проделанной работы.

4 февраля власти США сбили китайский аэростат, который залетел в воздушное пространство страны. Согласно позиции Вашингтона, летательный аппарат КНР занимался шпионажем. В свою очередь, правительство Китая утверждает, что аппарат был предназначен только для метеонаблюдений.

В мире,Джейк Салливан,
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