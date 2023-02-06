США получили «много данных» о разведывательном потенциале Китая

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в распоряжение Вашингтона попало «много данных» о разведывательном потенциале Китая. Об этом сообщает ТАСС.
Он уточнил, что данные были получены с помощью отслеживания перемещений китайского аэростата. По мнению Салливана, на полное изучение этих данных, а также на сбор всех обломков аэростата, уйдёт некоторое время. Однако уже сейчас, США получили «много данных» о разведывательном потенциале КНР, а также методах ведения шпионажа с помощью аэростата.
«Мы следили за ним с применением разных средств, пока он перемещался над территорией США», – заявил он.
Салливан также добавил, что Белый дом уже связался с ключевыми представителями предыдущей администрации и готов провести для них брифинги по поводу проделанной работы.
4 февраля власти США сбили китайский аэростат, который залетел в воздушное пространство страны. Согласно позиции Вашингтона, летательный аппарат КНР занимался шпионажем. В свою очередь, правительство Китая утверждает, что аппарат был предназначен только для метеонаблюдений.