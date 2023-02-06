Вашингтон считает визит Блинкена в Пекин «нецелесообразным»

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что после происшествия с китайским аэростатом Белый дом больше не считает визит госсекретаря Энтони Блинкена в Пекин целесообразным. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Сегодня, к примеру, мы считаем нецелесообразным визит госсекретаря Блинкена для проведения переговоров, которые были запланированы изначально», – заявил Кирби во время брифинга. Он также добавил, что разговор о новом визите будет поднят «когда наступит подходящее время».

При этом Кирби уточнил, что страны всё равно будут поддерживать контакты, а власти США не видят причин для того, чтобы напряженность между США и Китаем переросла в конфликт из-за сбитого аэростата.