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1 час назад

Власти Молдавии хотят начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году

Газета.Ru

Власти Молдавии хотят начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз до конца текущего года. Об этом сообщила премьер-министр республики Наталья Гаврилица после переговоров с главой Европарламента Робертой Метсолой.

Власти Молдавии хотят начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы надеемся, что процесс переговоров начнется как можно быстрее - до конца года. Мы продуктивно обсудили усилия Молдавии в выполнении условий, сформулированных Еврокомиссией для начала переговоров о вступлении в ЕС», - цитирует Гаврилицу ТАСС.

Гаврилица также сообщила, что Молдова проводит реформы в энергетике и диверсифицирует источники поставки природного газа и электроэнергии, но все же нуждается в поддержке Евросоюза в поиске доступных альтернатив.

Глава Европейского парламента в свою очередь пообещала, что ЕС поддержат Кишинев на каждом этапе евроинтеграции.

Ранее глава постоянной делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс не исключил, что договоренности Молдавии в рамках СНГ «будут несовместимы с требованиями ЕС».

Посол ЕС в Молдавии также заявил, что Кишинев со временем должен будет присоединится к санкциям против России.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что в 2022 году руководству страны удалось исполнить меньше половины рекомендаций Брюсселя, полученных Кишиневом после предоставления ему статуса кандидата в Евросоюз. По ее словам, из 35 пунктов, озвученных Еврокомиссией, власти республики сделали лишь 16.

В мире,Наталья Гаврилица,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
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