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1 час назад

Оппозиция во Франции не смогла добиться отмены пенсионной реформы

Газета.Ruиещё 3

Французской оппозиции не удалось добиться отмены пенсионной реформы. Как сообщает ТАСС, соответствующее предложение левой партии "Непокорившаяся Франция" не нашло достаточной поддержки в Национальном собрании.

Оппозиция во Франции не смогла добиться отмены пенсионной реформы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

За инициативу не рассматривать законопроект о пенсионной реформе и отказаться от дальнейших дебатов проголосовало 243 депутата, 292 выступили против.

Ранее французский премьер-министр Элизабет Борн сообщила, что правительство Франции остановилось на компромиссном варианте — выходе на пенсию для французов с 64 лет вместо 62 лет.

Сегодня во Франции снова пройдут крупные манифестации против пенсионной реформы. По данным МВД, за безопасностью на акциях будут следить 11 тысяч полицейских по всей стране. Из-за забастовки также будет нарушено движение поездов метро и электричек в столичном регионе Иль-де-Франс.

Первая общенациональная забастовка против пенсионной реформы прошла по всей Франции 19 января . По данным МВД страны, в ней приняли участие более миллиона человек. Во второй общенациональной забастовке 31 января, по данным профсоюза "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), приняли участие 2,8 млн человек. Полиция применила слезоточивый газ против митингующих в Париже.

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