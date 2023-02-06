В Грузии ответили на угрозы ЕС из-за восстановления авиасообщения с Россией

Прямые полеты между Россией и Грузией будут выгодны обеим странам, а Евросоюз выступает против этого, хотя сам торгует с Москвой на миллиарды долларов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петрэ Мамрадзе. Ранее Евросоюз пригрозил Грузии санкциями при возобновлении авиасообщения с Россией.

«Восстановление прямого авиасообщения России и Грузии значительно бы облегчило жизнь сотням тысяч наших соотечественников, проживающих в России, но имеющих здесь родных и близких», – пояснил руководитель грузинского Института стратегии управления Петрэ Мамрадзе.

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Он напомнил, что прямое авиасообщение было прервано четыре года назад по инициативе российской стороны, и Москва периодически говорит о возможном возобновлении полетов. «Инициативы от Грузии не исходят», – подчеркнул эксперт.

«Вообще-то все эти рекомендации Запада в адрес Грузии циничны, потому что после 24 февраля прошлого года страны ЕС торгуют с Россией на миллиарды долларов, а сотни европейских компаний продолжают вести свой бизнес в России. Грузия же последовательно выполняет все свои обязательства», – заметил он.

«Кстати, Евросоюз никак не может осушить собственное коррупционное болото, посмотрите, сколько скандалов с европарламентариями там случилось в последнее время. Лучше бы обращали больше внимания на это, чем на Тбилиси», – резюмировал собеседник.

Накануне Евросоюз пригрозил Грузии санкциям, если она возобновит прямое авиасообщение с Россией, заявил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано. Он подчеркнул, что в ЕС знают о недавних дискуссиях о возможном восстановлении авиасообщения.

Также он призвал Грузию присоединиться к санкциям, введенным ЕС и другими странами против России в авиационной сфере. Стано добавил, что Брюссель может пойти на дополнительные шаги в отношении государств, помогающих обходить европейские санкции, наложенные на Россию, сообщает РИА «Новости».

Ранее председатель руководящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что Тбилиси поддержит возобновление авиасообщения с Россией, если Москва примет такое решение. При этом президент республики Саломе Зурабишвили высказалась против запуска прямых рейсов, призвав, наоборот, ужесточить правила пребывания россиян в стране.