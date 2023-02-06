В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе

Начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин прокомментировал строительство Вооруженными силами Украины (ВСУ) забора на границе с республикой, подчеркнув бесполезность этого решения. Его слова приводит телеканал СТВ.

Фото: Минобороны Республики Беларусь Минобороны Республики Беларусь

Любкин отметил, что возведение заграждения и его последующее содержание потребует больших затрат. Он также указал, что на данный момент протяженность забора очень мала.

«Думаю, в ближайшей перспективе ничего такого серьезного там не будет (возведено — прим. «Ленты.ру»). В нынешней ситуации для Украины это просто бесполезное дело», — считает Любкин.

Он добавил, что в связи с постоянными провокациями вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники проявляют бдительность и осторожность. Также, по словам Любкина, планируется создать хорошо экипированные мобильные группы.

«Кроме того, на усиление есть подразделения вооруженных сил, внутренних войск. Взаимодействие хорошо налажено, отрабатывается в ходе учебных мероприятий», — сообщил он.