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18 минут назад

В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе

Lenta.ru

Начальник оперативно-аналитического управления госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин прокомментировал строительство Вооруженными силами Украины (ВСУ) забора на границе с республикой, подчеркнув бесполезность этого решения. Его слова приводит телеканал СТВ.

В Белоруссии прокомментировали строительство ВСУ забора на границе
Фото: Минобороны Республики БеларусьМинобороны Республики Беларусь

Любкин отметил, что возведение заграждения и его последующее содержание потребует больших затрат. Он также указал, что на данный момент протяженность забора очень мала.

«Думаю, в ближайшей перспективе ничего такого серьезного там не будет (возведено — прим. «Ленты.ру»). В нынешней ситуации для Украины это просто бесполезное дело», — считает Любкин.

Он добавил, что в связи с постоянными провокациями вооруженных людей без опознавательных знаков на украинской стороне белорусские пограничники проявляют бдительность и осторожность. Также, по словам Любкина, планируется создать хорошо экипированные мобильные группы.

«Кроме того, на усиление есть подразделения вооруженных сил, внутренних войск. Взаимодействие хорошо налажено, отрабатывается в ходе учебных мероприятий», — сообщил он.

О строительстве Киевом железобетонного забора на границе с Белоруссией стало известно 17 ноября. Отмечалось, что поверх него в два ряда установлена колючая проволока типа «егоза».

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