Саакашвили назвал решение грузинского суда "смертным приговором"

"Так вот теперь я практически получил смертный приговор и буду сидеть в тюрьме со всеми своими летальными заболеваниями", - написал он в Facebook.

"Государственные эксперты даже не потрудились увидеть меня ни разу, но суд поверил им, а не международной команде, в которой был лауреат Нобелевской премии, который сказал, что если я останусь в тюрьме, то умру", — написал Саакашвили.

Он также сообщил, что "ничто не может его сломить" и "сейчас самое время для борьбы".

Суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Михаил Саакашвили был арестован и заключен в тюрьму после возвращения в Грузию в октябре 2021 года. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в клинику для обследования. Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил о намерении создать штаб для освобождения грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили.