В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 70.60EUR 76.03
Войти в почту
37 минут назад

Саакашвили назвал решение грузинского суда "смертным приговором"

Газета.Ru

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал смертным приговором решение суда Грузии, который отказал ему в освобождении по состоянию здоровья.

Саакашвили назвал решение грузинского суда "смертным приговором"
Фото: Jaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPressJaap Arriens, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress

"Так вот теперь я практически получил смертный приговор и буду сидеть в тюрьме со всеми своими летальными заболеваниями", - написал он в Facebook.

Саакашвили также назвал заседание суда фарсом, отметив, что со стороны свидетелей защиты выступала команда авторитетных мировых врачей.

"Государственные эксперты даже не потрудились увидеть меня ни разу, но суд поверил им, а не международной команде, в которой был лауреат Нобелевской премии, который сказал, что если я останусь в тюрьме, то умру", — написал Саакашвили.

Он также сообщил, что "ничто не может его сломить" и "сейчас самое время для борьбы".

Суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Михаил Саакашвили был арестован и заключен в тюрьму после возвращения в Грузию в октябре 2021 года. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в клинику для обследования. Председатель грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Хабеишвили заявил о намерении создать штаб для освобождения грузинского и украинского политика Михаила Саакашвили.

В мире,Михаил Саакашвили,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители