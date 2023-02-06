США решили не отдавать Китаю обломки сбитого аэростата

«Шар-шпион» появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.