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47 минут назад

США решили не отдавать Китаю обломки сбитого аэростата

Lenta.ruиещё 4

США не собираются возвращать Китаю обломки сбитого аэростата. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает РИА Новости.

США решили не отдавать Китаю обломки сбитого аэростата
Фото: lenta.rulenta.ru

Он отметил, что ему не известно ни о подобных намерениях или планах.

«Шар-шпион» появился над северной частью США в пятницу, 3 февраля. Некоторое время за ним наблюдали, и американские власти подчеркивали, что это разведывательный аппарат Китая. В МИД КНР, в свою очередь, отмечали, что это аэростат, который по ошибке оказался в небе над США из-за обстоятельств непреодолимой силы.

Позднее аэростат был сбит американскими ВВС. Обломки, которые, возможно, были частью аэростата, были замечены на побережье Южной Каролины.

В мире,Джон Кирби,
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