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26 минут назад

Суд отказал Саакашвили в освобождении от наказания по состоянию здоровья

Газета.Ruиещё 2

Суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Суд отказал Саакашвили в освобождении от наказания по состоянию здоровья
Фото: 

«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора», — сказал во время заседания судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.

6 февраля Верховная рада Украины приняла обращение к правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Евросоюза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам стран ЕС с призывом немедленно отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу.

Михаилу Саакашвили был арестован и заключен в тюрьму после возвращения в Грузию в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел против него. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.

В мире,Шалва Хачапуридзе,Михаил Саакашвили,Верховная Рада,Европарламент,Совет Европы,Еврокомиссия,ЕС,
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