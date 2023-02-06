Суд отказал Саакашвили в освобождении от наказания по состоянию здоровья

Суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.
«Не удовлетворить ходатайство адвоката Михаила Саакашвили Шалвы Хачапуридзе об освобождении Михаила Саакашвили от исполнения наказания или отсрочке приговора», — сказал во время заседания судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе.
6 февраля Верховная рада Украины приняла обращение к правительству Грузии, Европейскому парламенту, Совету Евросоюза, Еврокомиссии, ПАСЕ и парламентам стран ЕС с призывом немедленно отправить Михаила Саакашвили на лечение за границу.
Михаилу Саакашвили был арестован и заключен в тюрьму после возвращения в Грузию в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел против него. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.