Суд отказал Саакашвили в освобождении от наказания по состоянию здоровья

Суд в Грузии отказал бывшему грузинскому президенту Михаилу Саакашвили в отсрочке наказания и освобождении по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания.

Михаилу Саакашвили был арестован и заключен в тюрьму после возвращения в Грузию в октябре 2021 года, несмотря на наличие ряда уголовных дел против него. Сам Саакашвили назвал свое задержание политизированным и объявил голодовку. Впоследствии здоровье экс-президента серьезно ухудшилось, в мае 2022 года он был переведен из тюрьмы в столичную клинику для обследования.