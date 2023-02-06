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9 минут назад

В ООН заявили о риске скатывания мира к «более масштабной войне»

Елена Прошина

Перспективы мира на Украине продолжают уменьшаться, а шансы на дальнейшую эскалацию растут, существует риск, что мир скатится в более масштабную войну. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, передает "РИА Новости".

В ООН заявили о риске скатывания мира к «более масштабной войне»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине «продолжают уменьшаться». А это в свою очередь увеличивает шансы на «дальнейшую эскалацию и кровопролитие», добавил Гутерреш.

«Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну», — выразил свои опасения генсек ООН.

По его мнению, планете необходим мир «в соответствии с Уставом ООН и международным правом». Гутерреш призвал страны поставить во главу угла разоружение и контроль над вооружениями, чтобы уменьшить стратегические угрозы от ядерного оружия.

В мире,Антониу Гутерреш,ООН,
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