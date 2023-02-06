В ООН заявили о риске скатывания мира к «более масштабной войне»

Перспективы мира на Украине продолжают уменьшаться, а шансы на дальнейшую эскалацию растут, существует риск, что мир скатится в более масштабную войну. Такое заявление сделал генсек ООН Антониу Гутерреш, передает "РИА Новости".

Он отметил, что перспективы мирного урегулирования конфликта на Украине «продолжают уменьшаться». А это в свою очередь увеличивает шансы на «дальнейшую эскалацию и кровопролитие», добавил Гутерреш.

«Я боюсь, как бы мир не скатывался в более масштабную войну», — выразил свои опасения генсек ООН.