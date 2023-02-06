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17 минут назад

В Киеве отложили отставку министра обороны Резникова из-за возможного наступления сил РФ

Газета.Ru

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая сообщила, что перестановка, связанная с заменой министра обороны Украины, может быть отложена, так как правительство украинского президента Владимира Зеленского готовится к российскому наступлению. Об этом она написала в своем Facebook.

Отставку министра обороны Украины отложили из-за возможного наступления сил РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на этой неделе не будет приниматься никаких решений о кадровых изменениях. Как пояснила Безуглая, задержка связана с "рисками для системы в целом" перед ключевым совещанием по поставкам оружия на этой неделе и военными приготовлениями.

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Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Украинская правда" сказал, что не вел никаких разговоров об уходе со своего поста, но как чиновник готов к любому развитию событий. По словам главы министерства, никаких разговоров о прекращении деятельности на этой должности не велось. По словам главы оборонного ведомства, за сделанное на посту ему "отнюдь не стыдно" и "точно будет что показать, что я сделал".

До этого бывший депутат Верховной рады от ОПЗЖ Илья Кива сообщил, ссылаясь на источник, что министр обороны Украины Алексей Резников написал заявление об отставке.

В мире,Илья Кива,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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