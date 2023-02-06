Отставку министра обороны Украины отложили из-за возможного наступления сил РФ

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по обороне Марьяна Безуглая сообщила, что перестановка, связанная с заменой министра обороны Украины, может быть отложена, так как правительство украинского президента Владимира Зеленского готовится к российскому наступлению. Об этом она написала в своем Facebook.

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По ее словам, на этой неделе не будет приниматься никаких решений о кадровых изменениях. Как пояснила Безуглая, задержка связана с "рисками для системы в целом" перед ключевым совещанием по поставкам оружия на этой неделе и военными приготовлениями.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью изданию "Украинская правда" сказал, что не вел никаких разговоров об уходе со своего поста, но как чиновник готов к любому развитию событий. По словам главы министерства, никаких разговоров о прекращении деятельности на этой должности не велось. По словам главы оборонного ведомства, за сделанное на посту ему "отнюдь не стыдно" и "точно будет что показать, что я сделал".