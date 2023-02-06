Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана

В 2015 году ряд стран Европы, а также Россия, США и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как иранская ядерная сделка. Согласно договорённостям, с Ирана должны были снять санкций в обмен на введение существенных ограничений в ядерную программу страны. Однако в 2018 году действующий президент США Дональд Трамп вышел из сделки и вернул санкции против Ирана, после чего Тегеран также объявил о выходе из соглашений и отказе от ограничений в ядерных исследованиях. Позже стороны проводили переговоры по восстановлению СВПД, но представитель госдепа США Нед Прайс оценил результаты обсуждений как «скромные».