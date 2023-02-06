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42 минуты назад

Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана

Елена Прошина

Боррель считает иранскую ядерную сделку единственным способом остановить нуклеаризацию Ирана

Боррель назвал единственный способ остановить ядерную программу Ирана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не собирается бросать иранскую ядерную сделку – по его мнению, это единственный способ остановить ядерную программу Ирана. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Насколько я знаю, этой сделке нет альтернативы, чтобы предотвратить нуклеаризацию Ирана», – сказал Боррель.

При этом ранее Боррель заявил, что Иран усложняет восстановление СВПД из-за своей позиции в некоторых вопросах.

В 2015 году ряд стран Европы, а также Россия, США и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), также известный как иранская ядерная сделка. Согласно договорённостям, с Ирана должны были снять санкций в обмен на введение существенных ограничений в ядерную программу страны. Однако в 2018 году действующий президент США Дональд Трамп вышел из сделки и вернул санкции против Ирана, после чего Тегеран также объявил о выходе из соглашений и отказе от ограничений в ядерных исследованиях. Позже стороны проводили переговоры по восстановлению СВПД, но представитель госдепа США Нед Прайс оценил результаты обсуждений как «скромные».

Ранее в МАГАТЭ сообщили о выявленном нарушении на ядерном объекте в Иране.

В мире,Жозеп Боррель,Нед Прайс,Дональд Трамп,МАГАТЭ,Госдеп США,ЕС,
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