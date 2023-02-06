Землетрясение в Турции и Сирии: главное 6 февраля 2023 года

Мощное землетрясение магнитудой 7,7 произошло сегодня ночью на юго-востоке Турции, затронув также Сирию. По предварительной информации, погибли более тысячи человек, разрушены дома и культурные объекты, разбор завалов еще продолжается. О последствиях землетрясения в материале «Рамблера».

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Землетрясение произошло 6 февраля в 4.17 утра по местному времени в районе Кахраманмараш в юго-восточной части Турции. Оно затронуло десять турецких провинций и северную часть Сирии. Подземные толчки ощущались также в столице Ливана Бейруте, на севере Ирака и в столице страны Багдаде.

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Около 13.25 произошло еще одно землетрясение, магнитуда которого, по оценкам турецких сейсмологов, ставила 7,6. Подземные толчки ощущались в Диярбакыре, Шанлыурфе, Анкаре и Адане, пишет РБК.

«Самое мощное за последние 84 года»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что землетрясение 6 февраля стало самым крупным в истории Турции с момента Эрзинджанского, которое произошло в 1939-м году.

Его жертвами, по предварительным данным, стали 912 человек, 5 385 получили ранения, пишет новостное агентство Anadolu.

«К сожалению, цифра в 912 погибших - не окончательная», - заметил турецкий лидер, подчеркнув, что поисково-спасательные работы продолжаются в постоянном режиме.

Позднее глава управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер уточнил, что подтверждена смерть уже 1014 человек. Обрушились 2824 здания, пишет РИА Новости.

Корреспондент Sputnik Arabic Семахир Кавукоглу рассказала, что осталась без дома, а ситуация усугубляется тем, чтоидет сильный дождь. «Мой дом в городе Антакья полностью разрушился из-за землетрясения. Мы с семьей сейчас на улице. Связь плохо работает, передвигаться тяжело из-за дождей», - отметила она.

По словам журналистки, рядом разрушился семиэтажный дом, из-под завалов слышны просьбы людей о помощи.

В Сирии особенно сильно пострадали Северный Алеппо, Хама, Латакия и Тартус. Жертвами землетрясения стал 371 человек, пострадали 1089 человек, заявил министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия. В пострадавшие районе отправлены машины с лекарствами и хирургическими принадлежностями, пояснил он изданию SANA.

На видео из пострадавших районов Сирии, которое публикует RT, видно, что идет дождь. Местные жители пытаются разгребать завалы, обрушившиеся здания перекрыли дороги.

Zuma/TACC

Разрушения в Турции и Сирии

Разрушения получили не только дома местных жителей, но и объекты инфраструктуры и культурного наследия.

Так, временно прекратил работу турецкий порт Искендерун, там обрушилась часть доков. После землетрясения закрыт аэропорт города Адана на юго-востоке Турции. Прекратил обслуживать рейсы и аэропорт Хатай в городе Антакья из-за разрушения взлетно-посадочной полосы. Ряд аэропортов региона принимают только рейсы со спасателями и родственниками пострадавших, сообщает РБК.

В Департаменте древностей и музеев Сирии сообщили, что повреждения получил замок крестоносцев Маргат (Маркаб), расположенный примерно в 6 км от порта Банияс. Там наблюдаются частичные разрушения стен, а также одной из башен, пишет ТАСС.

Кроме того, пострадала и средневековая крепость в городе Эль-Кадмус (в 30 км от Банияса). Специалисты фиксируют обрушения крепостного вала и разрушения нескольких зданий на территории крепости.

В Сирии пострадал и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО цитадель Алеппо, заявил РИА Новости генеральный директор департамента музеев и достопримечательностей Сирии Хаммам Саад.

«Мы получили сообщения о трещине в Цитадели Алеппо и направили группу специалистов для осмотра места и оценки ущерба», - пояснил он.

Готовность оказать Турции помощь в связи с землетрясением выразили Россия, Израиль, Украина, США, Индия, Азербайджан, Польша, Болгария, Иран и Пакистан, поддержать Турцию и Сирию также готов Евросоюз, пишет «Коммерсант».