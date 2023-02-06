Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска направить в страну терминалы глобальной спутниковой связи Starlink для ликвидации последствий землетрясения, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника. К настоящему моменту времени число погибших в результате природной катастрофы достигло 1014 человек.

Турецкий госслужащий выразил благодарность Маску от всего правительства страны, отметив, что у Анкары достаточно ресурсов для обеспечения спутниковой связи.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Эрдоган рассказывал, что предыдущее самое сильное землетрясение в Турции произошло в 1939 году, оно унесло жизни почти 33 тысяч человек. Кроме того, тогда травмы получили примерно 100 тысяч жителей Турции.