Власти Турции отказались от предложения американского бизнесмена Илона Маска направить в страну терминалы глобальной спутниковой связи Starlink для ликвидации последствий землетрясения, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного турецкого чиновника. К настоящему моменту времени число погибших в результате природной катастрофы достигло 1014 человек.
Турецкий госслужащий выразил благодарность Маску от всего правительства страны, отметив, что у Анкары достаточно ресурсов для обеспечения спутниковой связи.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Эрдоган рассказывал, что предыдущее самое сильное землетрясение в Турции произошло в 1939 году, оно унесло жизни почти 33 тысяч человек. Кроме того, тогда травмы получили примерно 100 тысяч жителей Турции.
Ранее в Сети появились кадры, на которых показаны последствия мощного землетрясения в Турции, разрушившего многочисленные объекты инфраструктуры страны. На одном из видеороликов показана разрушенная дорога с огромными длинными трещинами. Рядом с ней лежат перевернутые из-за землетрясения автомобили, некоторые из них застряли в трещинах.