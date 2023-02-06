Страх и паника: землетрясение в Турции на кадрах очевидцев

В ночь на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юге Турции . Оно ощущалось в соседних провинциях и в Сирии (чуть меньше - на Кипре , в Ливане и Ираке ). Еще одно землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировали днем 6 февраля в центральной части Турции.

На данный момент число погибших от двух землетрясений в Турции превысило 1000 человек. При этом оно будет только увеличиваться — в стране в результате катастрофы обрушились 2824 здания, пострадавших продолжают доставать из-под завалов, сообщают местные власти.Эта катастрофа стала крупнейшей в стране с 1939 года, когда после землятресения в Эрзинджане погибли почти 33000 человек.