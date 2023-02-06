Лукашенко поручил вернуть оппозиционеров в Белоруссию

Глава Белоруссии Александр Лукашенко поручил создать комиссию для работы с белорусами, желающими вернуться на родину. Об этом сообщает БЕЛТА.

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Комиссия будет рассматривать обращения от уехавших за рубеж белорусов «по вопросам совершения ими правонарушений».

БЕЛТА подчеркивает, что в состав новой комиссии вошли в том числе люди, пострадавшие от этих правонарушений.

«Естественно, что мы это должны организовать и быть главными действующими лицами. Но и те, которые видели, что происходило, и терпели, и против них совершались какие-то акты насилия или же правонарушения», - объяснил Лукашенко.

По его словам, если окажется, что в указе «что-то не предусмотрено», у генпрокурора достаточно власти «задействовать весь государственный аппарат и решить эту проблему с теми беглыми».

«И надо смотреть не только беглых. Кто-то из-под плинтуса вылезет - они же понимают, что мы их все равно найдем», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что Белоруссию после подавления протестов 2020 года покинул не «миллион» человек, а две-четыре тысячи.

«Неважно, сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов. <…> Сейчас [на Западе] им выделяют скудные деньги. <…> Им украинцы предлагают (военные приезжают): давайте на фронт, воевать против России», - рассказал Лукашенко.

Ранее Лукашенко посоветовал покинувшим страну оппозиционерам вернуться и «покаяться», а также заплатить «штрафные санкции», чтобы компенсировать то, что они «натворили, хотя бы частично».