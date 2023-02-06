Болгария может прекратить дежурства ВВС на границе

Болгария может прекратить самостоятельное боевое дежурство по охране воздушного пространства страны из-за нехватки самолетов. Об этом в понедельник на брифинге сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

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"Болгария пока не получила предложений от партнеров по возможной замене болгарских истребителей, переговоры продолжаются с Израилем, Швецией и Францией, надеемся до 15 февраля получить их окончательный ответ. Продолжаем работы по продлению летной готовности МиГ-29, встречаемся с ремонтными организациями в разных странах, чтобы решить проблему с авиационными двигателями", - сообщил Стоянов.

Ранее в январе министр сообщил о переговорах с Польшей, у которой есть два двигателя для МиГ-29, один из них без проблем может быть доставлен в Болгарию.

Отвечая на вопросы, Стоянов уточнил, что теоретически на замену МиГ-29 могут поступить F-16 из Израиля, Gripen из Швеции или Mirage из Франции, но эта сделка в обязательном порядке должна получить одобрение парламента, который на данный момент не работает, а выборы пройдут 2 апреля.