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57 минут назад

Болгария из-за нехватки самолетов может прекратить дежурства ВВС на границе

ТАССиещё 1

Болгария может прекратить самостоятельное боевое дежурство по охране воздушного пространства страны из-за нехватки самолетов. Об этом в понедельник на брифинге сообщил министр обороны технического правительства страны Димитар Стоянов.

Болгария может прекратить дежурства ВВС на границе
Фото: ТАССТАСС

"Болгария пока не получила предложений от партнеров по возможной замене болгарских истребителей, переговоры продолжаются с Израилем, Швецией и Францией, надеемся до 15 февраля получить их окончательный ответ. Продолжаем работы по продлению летной готовности МиГ-29, встречаемся с ремонтными организациями в разных странах, чтобы решить проблему с авиационными двигателями", - сообщил Стоянов.

Ранее в январе министр сообщил о переговорах с Польшей, у которой есть два двигателя для МиГ-29, один из них без проблем может быть доставлен в Болгарию.

Отвечая на вопросы, Стоянов уточнил, что теоретически на замену МиГ-29 могут поступить F-16 из Израиля, Gripen из Швеции или Mirage из Франции, но эта сделка в обязательном порядке должна получить одобрение парламента, который на данный момент не работает, а выборы пройдут 2 апреля.

Ранее Болгария заявляла о необходимости лизинга истребителей бывших в употребления для обеспечения нужд ВВС страны по охране воздушного пространства, которые с конца 2023 года должны выполнять эти задачи, так как ресурс использования самолетов МиГ-29, находящихся на вооружении в настоящее время, к тому моменту будет исчерпан, а первые восемь американских F-16, приобретенные Болгарией в 2019 году за 1,3 млрд долларов, смогут заступить на боевое дежурство в 2027 или 2028 году.

В мире,Димитар Стоянов,
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