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42 минуты назад

Эрдоган озвучил последствия землетрясения в Турции

Никита Бородкин

912 человек погибли, 5385 получили травмы в результате землетрясения в Турции. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, в стране обрушились более 2,8 тысяч зданий. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти почти 2,5 тысячи человек из под завалов.

Эрдоган добавил, что землетрясение стало самым мощным в Турции с 1939 года. Тогда погибли почти 33 тысяч человек, около 100 тысяч были ранены.

Напомним, что в ночь на 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Также толчки ощущались в соседних регионах, Сирии и Ливане. Сообщалось, что в сирийских провинциях жертвами стали 248 человек, еще 700 получили травмы.

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В Турции из-за землетрясения пришлось закрыть аэропорт Хатай, а также остановить прокачку нефти на экспортный терминал в Джейхане. Последнее было сделано ради безопасности, об обнаружении утечек на трубопроводах не сообщалось.

В мире,Видео,Реджеп Эрдоган,
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