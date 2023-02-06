Турист разбил статую Иисуса в Израиле и оказался в центре религиозного скандала

Американский турист разбил статую Иисуса в церкви в Старом городе Иерусалима — инцидент обострил религиозную напряженность в израильском обществе. Об этом пишет New York Post.

Фото: Lenta Lenta

Инцидент произошел в четверг, 2 февраля, в церкви Бичевания в мусульманском квартале Старого города Иерусалима. Появившиеся в социальных сетях фотографии показывают лежащую статую Иисуса со сколами и ободранным покрытием — скульптура пострадала после падения с подставки. Полиция Израиля сообщила, что арестовала вандала при помощи церковного охранника.

Акт вандализма американского туриста произошел на фоне обострения напряженности в Иерусалиме: в январе в синагоге в районе Неве-Яаков произошел теракт, погибли семь человек. В центре скандала оказалось и новое ультраправое правительство Израиля, которое пообещало «мощный ответ». В Кустодии Святой Земли назвали акты ненависти и насилия в отношении христианского сообщества логичным ответом на действия в израильской политической среде.