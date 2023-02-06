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51 минуту назад

На Украине выступили против временного перемирия с Россией

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил против любого варианта перемирия с Россией, даже временного. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

На Украине выступили против временного перемирия с Россией
Фото: ТАССТАСС

По мнению Подоляка, любые уступки России будут означать капитуляцию для Украины, а временное перемирие приведет лишь к следующему этапу боевых действий в стране. В Европе тем временем, считает он, «развернется хаос и терроризм».

Ранее советник главы ОП заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией, а также подчеркнул, что Москва якобы сама не хочет вести диалог с Киевом.

Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Москва не отказывалась от переговоров, а тезис, утверждающий обратное — это ложь. По мнению министра, переговорам между Россией и Украиной мешает Запад.

В мире,Михаил Подоляк,Сергей Лавров,МИД России,
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