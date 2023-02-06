Китай сделал заявление об аэростате над Латинской Америкой

Китайский воздушный шар, замеченный Соединенными Штатами над Латинской Америкой, имеет гражданское назначение и используется для экспериментов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

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"Аэростат, обнаруженный над Латинской Америкой, - это летательный аппарат гражданского назначения, - сообщила она на брифинге. - Он используется для проведения экспериментов".

По словам дипломата, под воздействием климатических факторов, в связи с "ограниченными возможностями в управлении", этот воздушный шар "серьезно отклонился от намеченного маршрута", оказавшись над Латиноамериканским и Карибским регионом.

"Китай - ответственная страна, мы всегда строго соблюдаем международное право", - подытожила Мао Нин.

3 февраля телекомпания CNN сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, что США обнаружили китайский "разведывательный зонд" над территорией Латинской Америки. Место, где именно находится объект, не уточнялось.