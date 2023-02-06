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20 минут назад

Китай заявил, что аэростат над Латинской Америкой используют для гражданских экспериментов

ТАСС

Китайский воздушный шар, замеченный Соединенными Штатами над Латинской Америкой, имеет гражданское назначение и используется для экспериментов. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Китай сделал заявление об аэростате над Латинской Америкой
Фото: ТАССТАСС

"Аэростат, обнаруженный над Латинской Америкой, - это летательный аппарат гражданского назначения, - сообщила она на брифинге. - Он используется для проведения экспериментов".

По словам дипломата, под воздействием климатических факторов, в связи с "ограниченными возможностями в управлении", этот воздушный шар "серьезно отклонился от намеченного маршрута", оказавшись над Латиноамериканским и Карибским регионом.

"Китай - ответственная страна, мы всегда строго соблюдаем международное право", - подытожила Мао Нин.

3 февраля телекомпания CNN сообщила со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, что США обнаружили китайский "разведывательный зонд" над территорией Латинской Америки. Место, где именно находится объект, не уточнялось.

На прошлой неделе власти США зафиксировали над континентальной частью страны китайский аэростат, который, как утверждает Пентагон, занимался "сбором важной информации". 4 февраля американские ВС сбили его в пределах воздушного пространства Соединенных Штатов. В связи с этим госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, а МИД КНР сделал Вашингтону серьезное представление.

В мире,Мао Нин,Патрик Райдер,Энтони Блинкен,Пентагон,
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