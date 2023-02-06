В Ираке выслушали предложения России по урегулированию конфликта на Украине

Багдад выслушал предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы также услышали видение России по различным проблемам, а также российские предложения по прекращению текущих боевых действий [на Украине]», — заявил Хусейн.

Он отметил, что Багдад выступает против военных действий, поскольку они сопряжены с жертвами. В связи с этим, добавил Хусейн, Ирак призывает и всецело поддерживает прекращение огня. По словам главы иракского МИД, Багдад убежден, что урегулирование кризиса на Украине заключается в проведении мирных переговоров.