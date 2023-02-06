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32 минуты назад

В Ираке выслушали предложения России по урегулированию конфликта на Украине

Lenta.ru

Багдад выслушал предложения Москвы по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в ходе совместной пресс-конференции с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент «Ленты.ру».

В Ираке выслушали предложения России по урегулированию конфликта на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы также услышали видение России по различным проблемам, а также российские предложения по прекращению текущих боевых действий [на Украине]», — заявил Хусейн.

Он отметил, что Багдад выступает против военных действий, поскольку они сопряжены с жертвами. В связи с этим, добавил Хусейн, Ирак призывает и всецело поддерживает прекращение огня. По словам главы иракского МИД, Багдад убежден, что урегулирование кризиса на Украине заключается в проведении мирных переговоров.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о своей готовности выступить посредником в украинском кризисе в случае, если его об этом попросят «все заинтересованные стороны». Подобное заявление ранее сделал и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Он также призвал собрать группу людей, «обладающих достаточной силой, которую будут уважать за переговорным столом».

В мире,Фуад Хусейн,Биньямин Нетаньяху,Сергей Лавров,
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