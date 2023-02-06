Обзор иноСМИ: наплыв россиян в США через Мексику и шпионские шары КНР при Трампе

Россияне начали активно пробираться в США через Мексику

Все больше российских мигрантов приезжает в Мексику, чтобы попасть в США и попросить в стране убежища. Об этом рассказал The Wall Street Journal.

Видео дня

Около 12 500 россиян въехали в США через Мексику с октября по декабрь 2022 года. Ожидается, что большинство из них попросят убежища, ссылаясь на репрессии и объявленную в сентябре частичную мобилизацию. Сотрудники пограничной службы США задержали около 4700 российских мигрантов, нелегально пересекших границу с октября 2022-го. За тот же период год назад сообщилось о 415 задержаний россиян. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила, что американская администрация приветствует просителей убежища из РФ.

«Решение проблем Британии - вернуться в ЕС»

На прошлой неделе Brexit исполнилось три года, и эта годовщина совпала с мрачным вердиктом Международного валютного фонда: в 2023 году британская экономика покажет худшие результаты, чем другие крупные экономики мира, включая Россию. Политический аналитик Фарид Закария отметил в своей статье для The Washington Post, что Brexit был «сознательным выбором Лондона ухудшить отношения со своим крупнейшим рынком» - ЕС: в 2021 году на Евросоюз пришлось около 42 процентов британского экспорта.

Таким образом, британские избиратели поставили национализм и политику выше экономики, подчеркнул Закария. Теперь британцы знают, что их обманули, считает он. Согласно одному из последних опросов, сейчас явное большинство британцев считает, что выход из ЕС был ошибкой и поддерживает референдум о воссоединении с блоком. По мнению Закарии, возвращение Британии в ЕС восстановило бы рост экономики, расширило бы амбиции страны и вернуло бы ее на центральное место в формировании нового соревнования великих держав.

При Трампе США не заметили шпионских шаров Китая

Как минимум три китайских воздушных шара-шпиона пролетели над США во время президентства Дональда Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Трампа. Эта информация появилась на фоне новостей о сбитом США шпионском аэростате.

Трамп заявил, что при нем аэростаты-шпионы не появлялись в США, но это не так, подчеркивает агентство. Bloomberg отмечает, что в администрации Трампа слишком поздно узнавали, что неопознанные объекты были аэростатами Китая, на эти выводы у разведки часто уходили недели - в том числе потому, что воздушные шары были оснащены системами подавления, чтобы скрыть их истинные намерения. Трампу так и не представилась возможность сбивать эти аэростаты.

Киеву передадут устаревшие «Леопарды»

Правительство Германии объявило о пакете помощи Украине на сто миллионов евро, включающем 88 танков Leopard 1. Military Watch задается вопросом, «могут ли устаревшие танки 1960-х годов изменить ситуацию» для Украины.

По версии издания, старые «Леопарды» могут лишь еще больше ухудшить способности Украины проводить техбслуживание танков по мере того, как в страна накапливается дюжина различных видов танков. Основное орудие Leopard 1 старой нарезной конструкции не только имеет очень ограниченные характеристики по сравнению с современными гладкоствольными орудиями, но и может использовать только 105-миллиметровые снаряды. Этого типа боеприпасов никогда раньше не было на складах Украины и он очень редко доступен на Западе из-за перехода на 120-миллиметровые танковые орудия более 40 лет назад. Даже в свое время Leopard 1 считался «далеко не топовой машиной», особенно по сравнению с советским Т-64, который сейчас составляет основу украинских бронетанковых частей, подчеркивает Military Watch.

В Apple задумались о выпуске самого дорогого iPhone Ultra

Bloomberg сообщило, что Apple может добавить в свою линейку iPhone новую модель Ultra, которая станет самой продвинутой и самой дорогой. Apple уже использовала это имя для своих умных часов высокого класса и флагманской версии процессора M1.

Пока неясно, чем iPhone Ultra может отличаться от других версий, но, вероятно, он получит камеру с улучшенными характеристиками, более быстрый чип и, возможно, еще больший дисплей. Также в iPhone Ultra Apple может отказаться от порта зарядки.

Исполнительный директор Apple Inc. Тим Кук заявил, что люди готовы платить за iPhone больше - теперь потребители используют гаджет для совершения платежей, управления умными бытовыми приборами, здоровьем и хранения банковских данных.