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1 час назад

Власти Польши захотели возглавить формирование нового миропорядка

Газета.Ruиещё 10

Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское агентство печати.

Власти Польши захотели возглавить формирование нового миропорядка
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы. Мало победить Россию, нужно еще построить мир, в котором русский империализм и колониализм, русское господство не найдут места», — сказал он.

При этом польский премьер подчеркнул, что восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы.

«Мы должны построить совершенно новую архитектуру безопасности в политическом, экономическом, в частности энергетическом, и геополитическом измерениях. Экономическое восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы», - заявил Моравецкий.

Поэтому, заявил он, настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок.

«Сегодня не время для прекращения огня. Сегодня Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке. Но прежде всего Украине нужна надежда», — добавил он.

По словам Моравецкого, без поддержки таких стран, как Польша, Украина уже сегодня была бы «великой развалиной».

В мире,Матеуш Моравецкий,
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