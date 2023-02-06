Власти Польши захотели возглавить формирование нового миропорядка

«Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы. Мало победить Россию, нужно еще построить мир, в котором русский империализм и колониализм, русское господство не найдут места», — сказал он.