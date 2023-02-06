Власти Польши захотели возглавить формирование нового миропорядка

Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Польское агентство печати.
«Польша готова взять на себя ответственность за формирование нового мирового порядка. Польша готова стать одним из ключевых звеньев постимперской Европы. Мало победить Россию, нужно еще построить мир, в котором русский империализм и колониализм, русское господство не найдут места», — сказал он.
При этом польский премьер подчеркнул, что восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы.
«Мы должны построить совершенно новую архитектуру безопасности в политическом, экономическом, в частности энергетическом, и геополитическом измерениях. Экономическое восстановление Украины является необходимым условием безопасности всей Европы», - заявил Моравецкий.
Поэтому, заявил он, настоящее время можно назвать временем борьбы за новый мировой порядок.
«Сегодня не время для прекращения огня. Сегодня Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке. Но прежде всего Украине нужна надежда», — добавил он.
По словам Моравецкого, без поддержки таких стран, как Польша, Украина уже сегодня была бы «великой развалиной».