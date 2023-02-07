Байден обратится к Конгрессу с посланием

Президент США Джо Байден во вторник выступит на совместном заседании обеих палат Конгресса с традиционным посланием "О положении страны". Свою речь перед законодателями американский лидер начнет произносить в 21:00 по времени Восточного побережья США (5:00 мск среды).

Фото: ТАСС ТАСС

Для нынешнего хозяина Белого дома это будет уже третье подобное выступление на Капитолийском холме. Первое состоялось в конце апреля 2021 года - через три месяца после вступления Байдена в должность главы государства. В связи с этим тогдашняя речь формально не являлась посланием "О положении страны", во время которого обычно подводятся итоги работы за прошедший год, хотя по своему содержанию во многом ему соответствовала. Первое полноценное послание "О положении страны" Байден изложил 1 марта 2022 года. При этом в 2021 и 2022 гг. американский лидер выступал в Конгрессе, в обеих палатах которого большинство было у демократов. В нынешнем же году верхняя палата по-прежнему контролируется однопартийцами Байдена, а нижняя - уже его политическими оппонентами в лице республиканцев.

Видео дня

Как правило, президенты используют послания к Конгрессу для того, чтобы обозначить приоритетные направления своей внутренней и внешней политики. Основная часть речи традиционно посвящается экономической ситуации.

"[Президент] с нетерпением ждет возможности поговорить с республиканцами, демократами и всей страной о том, как мы можем работать вместе, чтобы продолжать развивать экономику, <...> повышать нашу конкурентоспособность в мире, обеспечивать безопасность американцев и объединять страну", - заявила 3 февраля пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

До этого она подчеркивала, что американский лидер "в течение уже некоторого времени" работает над своей речью, воспринимая предстоящее мероприятие в Конгрессе как возможность обратиться не только к законодателям, но и к американскому народу.

На брифинге 2 февраля Жан-Пьер отмечала, что в своем выступлении Байден "коснется многих вопросов". В их числе пресс-секретарь Белого дома выделила "значительный экономический прогресс", достигнутый с начала президентства Байдена, и экономическое видение президента в целом. По словам Жан-Пьер, глава государства также расскажет, "с каким оптимизмом он смотрит на будущее" США и возможности, которые есть у страны, особенно в плане экономики.

Экономическая составляющая

Как ожидается, в предстоящей речи Байден повторит свой призыв к Конгрессу согласовать повышение потолка госдолга страны во избежание дефолта. Ранее американский лидер занял бескомпромиссную позицию в этом вопросе, подчеркнув, что Конгресс обязан принять меры по повышению потолка госдолга, чтобы "не допустить беспрецедентный и катастрофический с экономический точки зрения дефолт". По мнению Байдена, эта тема "не может обсуждаться, по ней не могут ставиться условия". В свою очередь контролирующие нижнюю палату республиканцы традиционно скептически относятся к поднятию лимита госдолга и выступают за сокращение государственных расходов.

Большая часть речи, вероятно, будет также посвящена усилиям администрации по созданию новых рабочих мест и борьбе с инфляцией в стране. Согласно официальной статистике, безработица в США в январе сократилась до 3,4%. Уровень инфляции, который в декабре составил 6,5%, хоть и продолжает снижаться, еще далек от целевого показателя в 2%. В связи с этим Федеральная резервная система США, выполняющая функции ЦБ страны, продолжает рекордными темпами поднимать базовую процентную ставку, которая сейчас находится на уровне 4,50-4,75%. Вместе с тем, как показал недавний опрос, проведенный агентством Ассошиэйтед Пресс (АП) совместно с Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC ("Норк"), только 24% жителей США считают, что американская экономика сейчас находится в хорошем положении. При этом, как отмечает АП, некоторые эксперты указывают на угрозу рецессии в США, хотя другие аналитики и представители администрации считают, что ее удастся избежать.

Внешнеполитический угол

В прошлом году Байден обращался с речью к Конгрессу вскоре после начала специальной военной операции РФ на Украине. В связи с этим необычно большая часть его выступления была посвящена внешней политике. Как ожидается, в этом году американский лидер в своей речи вновь вернется к украинской тематике. В частности, как сообщает со ссылкой на помощников президента газета Politiko, Байден будет говорить о важности продолжения оказания поддержки Киеву, а также призовет республиканцев игнорировать голоса ряда их однопартийцев, настаивающих на сокращении помощи Украине.

Скорее всего, в своем выступлении Байден также затронет тему конкуренции между США и КНР. Кроме того, по сведениям АП, ожидается, что американский лидер упомянет свое решение сбить обнаруженный ранее над США китайский аэростат. Как, в свою очередь, пишет портал Axios, в свете инцидента с аэростатом в посвященную КНР часть речи Байдена, вероятно, будут внесены коррективы.

Общая картина

Как сообщает со ссылкой на неназванного представителя Белого дома телекомпания NBC, основной посыл своей речи Байден попытается свести к тому, что экономика США сейчас находится в лучшем положении, чем по итогам президентства республиканца Дональда Трампа в 2021 году, а отношения Вашингтона с союзниками стали прочнее благодаря усилиям нынешней администрации.

"Часть речи Байдена будет обращена в прошлое, отражая политическую реальность разделенного Конгресса, который вряд ли сможет принять какие-либо значимые законодательные инициативы на фоне проводимых Республиканской партий расследований в отношении администрации и семьи президента", - отмечает Politiko.

При этом ожидается, что в условиях, когда контроль над Конгрессом поделен между двумя партиями, глава государства также будет указывать на важность сотрудничества между республиканцами и демократами в целях достижения прогресса для всей страны.

По мнению многих американских СМИ, предстоящая речь также станет своеобразной основой для потенциальной будущей предвыборной кампании. 80-летний Байден пока официально не объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок на президентских выборах в 2024 году, однако заявлял, что планирует участвовать в гонке, хотя окончательного решения еще не принял. По данным СМИ, о вступлении в борьбу за президентское кресло Байден может объявить в ближайшем будущем. При этом, как полагает Politiko, выступая в Конгрессе, он может, по сути, обрисовать в общих чертах свою предстоящую предвыборную кампанию, делая при этом акцент на отличиях повестки демократов от идей республиканцев.

В числе тем, которые Байден также может затронуть в своей речи, американские СМИ называют контроль за оборотом огнестрельного оружия, реформу полиции, реагирование на миграционный кризис на южной границе страны.

Давняя традиция

Согласно Конституции США, глава администрации обязан "время от времени предоставлять Конгрессу информацию о положении нации".

Традиция выступления перед законодателями с посланием родилась в США 8 января 1790 года. Начало ей положил первый президент страны Джордж Вашингтон. Речь он тогда произнес в Нью-Йорке. Третий президент - Томас Джефферсон - в 1801 году направил свое послание законодателям в письменном виде, и такая практика существовала вплоть до 1913 года, пока президент Вудро Вильсон не решил вернуться к истокам.

Название послания - "О положении страны" - вошло в оборот после 1935 года с легкой руки президента Франклина Делано Рузвельта. Самую продолжительную речь (89 минут) произнес Билл Клинтон, самую короткую (31 минута) - Рональд Рейган. Выступление Байдена в 2021 году длилось примерно 65 минут, в 2022 году - 61 минуту.