В Палестине анонсировали признание своей независимости девятью странами

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что в 2023 году девять государств могут признать независимость страны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

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«Вопрос признания - продолжающееся дело. Мы относимся к нему очень серьезно и хотим, что в 2023 году число [признавших Палестину- прим.ред.] стран, возможно, достигло 155», - сказал аль-Малик.

Министр отметил, что в феврале посетит африканскую страну (какую именно, он не уточнил), которая, как ожидается, объявит о признании независимости Палестины в конце его визита.

Также палестинские власти «работают с еще одной страной в Америке» и семью-восемью государствами Западной Европы.