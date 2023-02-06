В Палестине анонсировали признание своей независимости девятью странами

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики заявил, что в 2023 году девять государств могут признать независимость страны. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Вопрос признания - продолжающееся дело. Мы относимся к нему очень серьезно и хотим, что в 2023 году число [признавших Палестину- прим.ред.] стран, возможно, достигло 155», - сказал аль-Малик.
Министр отметил, что в феврале посетит африканскую страну (какую именно, он не уточнил), которая, как ожидается, объявит о признании независимости Палестины в конце его визита.
Также палестинские власти «работают с еще одной страной в Америке» и семью-восемью государствами Западной Европы.
Среди признавших независимость Палестины стран - Ирак, Йемен, Кувейт, Ливия, Турция, Куба, Саудовская Аравия, Египет, Индия, Россия, Казахстан, Грузия, Швеция.