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29 минут назад

Зеленский решил продлить военное положение и мобилизацию

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщается на сайте Рады.

Зеленский предложил продлить военное положение на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Военное положение и мобилизацию на Украине объявили 24 февраля и несколько раз продлевали. В последний раз - в ноябре 2022 года сроком на 90 дней.

Во время действия военного положения на Украине могут ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

В этот период в стране могут вводить трудовую повинность, обязательные общественно полезные работы и принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций на работу в пользу обороны.

Во время военного положения в стране допускается запрет проведения митингов, запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений.

Военное положение запрещает прекращение полномочий президента и правительства.

В мире,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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