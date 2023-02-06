Зеленский предложил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский 6 февраля зарегистрировал в Верховной Раде законопроекты о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщается на сайте Рады.

Военное положение и мобилизацию на Украине объявили 24 февраля и несколько раз продлевали. В последний раз - в ноябре 2022 года сроком на 90 дней.

Во время действия военного положения на Украине могут ограничивать свободу передвижения людей и транспортных средств.

В этот период в стране могут вводить трудовую повинность, обязательные общественно полезные работы и принудительное отчуждение частного имущества. Также возможен переход различных учреждений и организаций на работу в пользу обороны.

Во время военного положения в стране допускается запрет проведения митингов, запрет деятельности определенных политических партий или общественных объединений.