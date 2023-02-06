Глава Минобороны Украины заявил об отказе занять новый пост

Министр обороны Украины Алексей Резников, который покидает свою должность, опроверг готовность занять пост главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром). Об этом сообщает УНИАН.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что действующий министр обороны Алексей Резников займет новую должность, а новым главой Минобороны станет начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.