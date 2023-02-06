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53 минуты назад

Резников опроверг готовность возглавить другое украинское министерство

Lenta.ru

Министр обороны Украины Алексей Резников, который покидает свою должность, опроверг готовность занять пост главы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины (Минстратегпром). Об этом сообщает УНИАН.

Глава Минобороны Украины заявил об отказе занять новый пост
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, что действующий министр обороны Алексей Резников займет новую должность, а новым главой Минобороны станет начальник Главного управления разведки (ГУР) ведомства Кирилл Буданов.

Резников об отставке: таких разговоров не происходило, но он готов к любому развитию событий

По мнению Арахамии, назначение Резникова на новый пост должно «усилить военно-промышленное сотрудничество» с союзниками Украины.

В мире,Давид Арахамия,Алексей Резников,Верховная Рада,
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