Рауль Кастро стал кандидатом в депутаты парламента Кубы

Официально безработный 91-летний Рауль Кастро примет участие в запланированных на 26 марта всеобщих выборах депутатов кубинского парламента - Национальной ассамблеи народной власти Кубы.

Как сообщает местное информагентство Prensa Latina, Кастро был выдвинут в кандидаты в депутаты в ходе внеочередной сессии Муниципальной ассамблеи Второго фронта восточной провинции Сантьяго-де-Куба. В настоящий момент Рауль Кастро, регулярно принимающий участие в наиболее важных государственных мероприятиях, не занимает никаких официальных должностей. Впрочем, многие кубинцы уверены, что именно голос Кастро по-прежнему является ключевым и определяющим политику республики.

В свою очередь, муниципальная ассамблея города Санта-Клара утвердила в качестве кандидата в кубинский парламент действующего президента Мигеля Диас-Канеля. Всего 10-й созыв кубинского парламента в этот раз будет состоять из 470 законодателей.

Значимость предстоящих парламентских выборов для кубинской политики сложно переоценить, ведь согласно вступившей в силу в 2019 году новой конституции республики именно депутаты заксобрания выбирают среди себя президента республики.

Впрочем, избрать Кастро и на должность президента уже не получится: президентом не может стать кубинец, которому на момент первого вступления в должность исполнилось более 60 лет. А вот переизбрать действующего президента - 62-летнего Диас-Канеля - вполне. Главой государства на пятилетний срок (на тот момент высшей государственной должностью являлась должность президента Госсовета) Диас-Канель был избран 19 апреля 2018 года, когда ему было 58 лет.