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19 минут назад

Глава МИД Палестины заявил, что страна будет развивать отношения с Россией

Елена Прошина

Палестина продолжит сотрудничество с Россией на фоне конфликта на Украине и недовольства со стороны Запада. Такое заявление сделал министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики, передает РИА Новости.

Глава МИД Палестины сделал заявление об отношениях с РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что отношения России и Палестины находятся на очень хорошем уровне.

«Они всегда были хорошими, и мы хотим поддерживать эти отличные рабочие отношения. Мы гордимся нашими отношениями с Российской Федерацией», — подчеркнул министр и указал, что конфликт на Украине не остановит Палестину от сотрудничества с Россией, как и от обновления, укрепления и расширениях этих двусторонних отношений.

Аль-Малики добавил, что Палестина всегда может рассчитывать на помощь Российской Федерации как в Совете Безопасности ООН, так и на международной арене. Министр считает, что модель отношений между Россией и Палестиной — образец для подражания, и именно так и должны относиться друг к другу дружественные страны.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что его страна ценит действия России, которые помогают активизировать ближневосточный «квартет» (США, Россия, Европейский союз, ООН) для урегулирования израильско-палестинского конфликта.

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