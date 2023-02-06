Глава МИД Палестины сделал заявление об отношениях с РФ

«Они всегда были хорошими, и мы хотим поддерживать эти отличные рабочие отношения. Мы гордимся нашими отношениями с Российской Федерацией», — подчеркнул министр и указал, что конфликт на Украине не остановит Палестину от сотрудничества с Россией, как и от обновления, укрепления и расширениях этих двусторонних отношений.