Эрдоган о ЧП: "Надеюсь мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки"

В турецкой провинции Османийе в результате землетрясения погибли пять человек. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что спасатели и прочие ответственные ведомства уже приступили к устранениям последствий землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

Издание напоминает, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг залегал в провинции Кахраманмараш. Этот инцидент стал причиной разрушений в центре провинции и ряде других городов, специалисты зафиксировали минимум четыре афтершока.

Эрдоган пожелал жителям Турции, которых коснулось землетрясение, как можно скорее прийти в себя после происшествия. Он заверил, что в пострадавшие районы уже отправлены поисково-спасательные группы. Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Министерства внутренних дел и здравоохранения и прочие ведомства уже приступили к работе.

«Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом», — написал лидер Турции в своем Telegram-канале.