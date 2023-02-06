В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 70.38EUR 76.73
Войти в почту
57 минут назад

Эрдоган заявил, что ведомства начали устранять последствия землетрясения

Елена Прошина

В турецкой провинции Османийе в результате землетрясения погибли пять человек. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что спасатели и прочие ответственные ведомства уже приступили к устранениям последствий землетрясения. Об этом пишет РИА Новости.

Эрдоган о ЧП: "Надеюсь мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки"
Фото: ТАССТАСС

Издание напоминает, что в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,4. Очаг залегал в провинции Кахраманмараш. Этот инцидент стал причиной разрушений в центре провинции и ряде других городов, специалисты зафиксировали минимум четыре афтершока.

Эрдоган пожелал жителям Турции, которых коснулось землетрясение, как можно скорее прийти в себя после происшествия. Он заверил, что в пострадавшие районы уже отправлены поисково-спасательные группы. Управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD), Министерства внутренних дел и здравоохранения и прочие ведомства уже приступили к работе.

«Надеюсь, что мы все вместе переживем эту катастрофу в кратчайшие сроки и с наименьшим ущербом», — написал лидер Турции в своем Telegram-канале.

Губернатор Эрдинч Йылмаз при этом сообщил, что в результате землетрясения в турецкой провинции Османийе погибли пять человек, а 34 здания обрушились. Об этом он сообщил телеканалу TRT.

В мире,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители