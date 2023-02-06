СМИ: решение Байдена сбить зонд дестабилизировало отношения с Китаем

Американские военные представят доклад по сбитому китайскому аэростату примерно через неделю, передает ОТР.
Сейчас они вылавливают обломки аппарата из воды у побережья Южной Каролины.
В Пекине призвали не нагнетать истерику. Решение президента Байдена сбить китайский аэростат в МИД КНР назвали «чрезмерным». И этим действием США нанесли ущерб усилиям по стабилизации китайско-американских отношений.
Дипломаты подчеркнули, что неоднократно сообщали американцам, что метеозонд случайно сбился с курса и зашёл в воздушное пространство США непреднамеренно. Это не разведчик, а гражданский метеорологический аппарат.
Однако в Пентагоне считают, что зонд следил за военными объектами США. Госдеп уже отменил визит Энтони Блинкена в Китай.