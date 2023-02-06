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37 минут назад

В Венесуэле сочли действия США в ситуации с китайским аэростатом безответственными

Елена Прошина

Действия США после обнаружения в воздушном пространстве страны разведывательного воздушного шара КНР говорят о «безответственности и несерьезности» Вашингтона. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Венесуэлы, передает ТАСС.

В Венесуэле сочли действия США в ситуации с китайским аэростатом безответственными
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, Венесуэла негативно отнеслась к нападению США на «беспилотный гражданский летательный аппарат китайского производства, который столкнулся с технической неисправностью». Ведомство считает, что аэростат не представлял никакой угрозы безопасности США.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы также указали, что Соединенные Штаты вновь применили силу в случае, когда этого не требовалось. Вместо этого необходимо было отнестись к ситуации с «ответственностью и серьезностью».

Ранее военные США сбили над территорией страны гражданский аэростат, принадлежащий КНР. Вашингтон посчитал воздушный шар шпионским устройством Китая. В Пекине заверили, что аэростат — гражданский летательный аппарат, который сбился с изначального курса и оказался в воздушном пространстве США из-за сильного ветра. Военные США запланировали закрытый брифинг для Сената Конгресса полного состава, чтобы обсудить этот инцидент и принять меры.

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