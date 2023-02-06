В Венесуэле сочли действия США в ситуации с китайским аэростатом безответственными

Действия США после обнаружения в воздушном пространстве страны разведывательного воздушного шара КНР говорят о «безответственности и несерьезности» Вашингтона. Такое заявление сделало министерство иностранных дел Венесуэлы, передает ТАСС.

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Как говорится в публикации, Венесуэла негативно отнеслась к нападению США на «беспилотный гражданский летательный аппарат китайского производства, который столкнулся с технической неисправностью». Ведомство считает, что аэростат не представлял никакой угрозы безопасности США.

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы также указали, что Соединенные Штаты вновь применили силу в случае, когда этого не требовалось. Вместо этого необходимо было отнестись к ситуации с «ответственностью и серьезностью».