Пентагон проинформирует Сенат Конгресса о ситуации с китайским аэростатом

Военнослужащие США запланировали закрытый брифинг для Сената Конгресса полного состава для обсуждения ситуации с китайским аэростатом. Такое заявление распространил лидер демократического большинства в Сенате Чака Шумера, передает ТАСС.

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Он рассказал, что засекреченный брифинг пройдет 15 февраля. Министерство обороны США проинформирует о том, как проходит противостояние Соединенных Штатов и Китая, а также предоставит последние сведения о конфликте с разведывательным воздушным шаром, обнаруженным над территорией страны. Законодатель уточнил, что на брифинге могут сравнить разведывательные средства Китая и США. Также анализу могут подвергнуться новейшие разработки и вооружения двух стран.