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46 минут назад

Пентагон проинформирует Сенат Конгресса о ситуации с китайским аэростатом

Елена Прошина

Военнослужащие США запланировали закрытый брифинг для Сената Конгресса полного состава для обсуждения ситуации с китайским аэростатом. Такое заявление распространил лидер демократического большинства в Сенате Чака Шумера, передает ТАСС.

Пентагон проинформирует Сенат Конгресса о ситуации с китайским аэростатом
Фото: ТАССТАСС

Он рассказал, что засекреченный брифинг пройдет 15 февраля. Министерство обороны США проинформирует о том, как проходит противостояние Соединенных Штатов и Китая, а также предоставит последние сведения о конфликте с разведывательным воздушным шаром, обнаруженным над территорией страны. Законодатель уточнил, что на брифинге могут сравнить разведывательные средства Китая и США. Также анализу могут подвергнуться новейшие разработки и вооружения двух стран.

Шумер подчеркнул, что при республиканской администрации прошлого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа над территорией США зафиксировали как минимум три аэростата. Законодатель заявил, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер против КНР из-за ситуации с разведывательным воздушным шаром. Он выразил уверенность, что Пекин после обнаружения аэростата приложил все усилия, чтобы аппарат как можно скорее покинул воздушное пространство США.

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