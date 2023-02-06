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47 минут назад

Китай возобновил групповые турпоездки в Россию

ТК «Звезда»

Китай возобновляет групповые туристические поездки в Россию с 6 февраля этого года. Организованные туры для граждан КНР станут доступны также в Таиланд, Камбоджу, Индонезию, Мальдивы и другие страны.

Китай возобновил групповые турпоездки в Россию
Фото: Ren Chao, XinHua, GloballookpressRen Chao, XinHua, Globallookpress

При этом, как сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, отечественный туристический сектор уже готов принимать гостей из Поднебесной. Однако, чтобы достичь потока в 1,5 млн путешественников в год, который наблюдался до пандемии COVID-19, необходимо не менее одного года.

«После трехлетнего перерыва мы в течение месяца готовы наладить все процессы. Однако, чтобы турпоток восстановился до прежних объемов, понадобится не меньше года и ряд факторов: доступная авиаперевозка и упрощенный двусторонний визовый обмен», - приводят его слова РИА Новости.

Ранее стало известно, что для посещения Китая туристам, которые не вакцинировались от COVID-19, достаточно по приезду предъявить результаты ПЦР-тестирования, сделанного не позднее двух суток до поездки. А отдыхающим, выбравшим Таиланд, экспресс-проверку на заболеваемость можно пройти уже после прилета в страну.

В мире,Дмитрий Горин,Российский союз туриндустрии,
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