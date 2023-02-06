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31 минуту назад

Walla: Украина потребовала от Израиля кредит и осудить действия Россия

Газета.Ruиещё 2

Киев в преддверии ожидающегося визита на Украину главы МИД Израиля Эли Коэна требуют от израильской стороны публично осудить действия России и выдать крупный кредит. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал Walla.

Walla: Украина потребовала от Израиля кредит и осудить действия Россия
Фото: Efrem Lukatsky/APEfrem Lukatsky/AP

По данным источником, Украина отправила Израилю список требований, включая запрос на сумму $500 млн, а также сделать публичное и четкое заявление с осуждением российской спецоперации.

Также Киев ожидает, что Израиль поддержит "мирный план" президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, украинская сторона рассчитывает, что Иерусалим поможет с лечением украинских солдат и гражданских, пострадавших в результате боевых действий.

По информации украинского источника, в Киеве считают, что "степень отзывчивости во время визита Коэна будет свидетельствовать об искренности намерений Израиля". Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что изучит возможность поставки вооружений Украине с учетом национальных интересов.

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