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17 минут назад

На Украине сообщили о приостановке решения об отставке министра обороны

Lenta.ruиещё 11

На Украине приостановили решение об отставке министра обороны республики Алексея Резникова. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

На Украине сообщили о приостановке решения об отставке министра обороны
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он призвал не ждать кадровых изменений в военном ведомстве страны в течение этой недели, уточнив, что в ближайшее время предстоят назначения только глав МВД и Службы безопасности Украины. По информации источников издания, вопроса об отставке Резникова нет и в повестке заседания профильного комитета Верховной Рады, которое проходит в понедельник, 6 февраля.

Депутат фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая в свою очередь заявила, что решение по отставке министра обороны было приостановлено из-за оценки рисков для системы перед очередной конференцией на авиабазе Рамштайн в Германии и «возможным наступлением».

Ранее Арахамия сообщал, что Резников вскоре может занять пост министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины. Возглавить Министерство обороны республики при этом должен начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Позднее Резников опроверг сообщение о занятии им поста главы другого ведомства, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский не обсуждал с ним назначение на новую должность.

В мире,Слуга народа,Давид Арахамия,Алексей Резников,Владимир Зеленский,Верховная Рада,СБУ,
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