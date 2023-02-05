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57 минут назад

Папа Римский заявил о готовности к встречи с Путиным и Зеленским

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Папа Римский Франциск высказался за встречу с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для урегулирования конфликта на Украине.

Папа Римский заявил о готовности к встречи с Путиным и Зеленским
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он также пояснил, что не поехал в Киев, поскольку не было возможности, передает РИА «Новости».

Понтифик напомнил, что «на второй день» после начала спецоперации России на Украине он пешком пришел в посольство России при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым.

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Также, по его словам, он хотел поехать в Москву поговорить с Путиным. «И там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: «Посмотрим, потом», – рассказал понтифик.

Ранее папа Римский Франциск во время получения новогодних поздравлений от посла России при Святом престоле Александра Авдеева выразил благодарность посольству за содействие в обмене пленными между Россией и Украиной.

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