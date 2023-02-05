Папа Римский заявил о готовности к встречи с Путиным и Зеленским

Он также пояснил, что не поехал в Киев, поскольку не было возможности, передает РИА «Новости».

Понтифик напомнил, что «на второй день» после начала спецоперации России на Украине он пешком пришел в посольство России при Святом престоле, где встретился с российским послом Александром Авдеевым.

Также, по его словам, он хотел поехать в Москву поговорить с Путиным. «И там вроде было маленькое окошко, потом министр (иностранных дел РФ Сергей) Лавров сказал: «Посмотрим, потом», – рассказал понтифик.